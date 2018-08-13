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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 03:06 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:06

علنت الولايات المتحدة الإثنين أنها ستمنح سريلانكا مبلغ 39 مليون دولار لتعزيز أمنها البحري فيما ترسخ الصين تواجدها الاستراتيجي في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي. (afp_tickers)