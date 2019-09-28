هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2019 04:41 م

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، 24 حزيران/يونيو 2019

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لن يتمكن من زيارة مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي في مستشفى في نيويورك إلا إذا أفرجت إيران عن مواطن أميركي.

ولا يمكن للوزير الإيراني المستهدف بعقوبات أميركية التحرّك في نيويورك إلا ضمن مساحة محددة في محيط مقرّ الأمم المتحدة في مانهاتن.

وطلب نتيجة لذلك تصريحاً ولكن تم رفضه، بغية الوصول إلى المستشفى حيث تخت راونجي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية لفرانس برس "شرحنا للبعثة الإيرانية أنّ طلب التنقل سيمنح في حال أفرجت إيران عن مواطن أميركي".

وأوضحت أنّ "إيران تحتجز بشكل غير عادل عدداً من الرعايا الأميركيين منذ سنوات، ما يجعل عائلاتهم وأصدقاءهم الذين لا يستطيعون رؤيتهم بحرية يعانون".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أعلن عبر التلفزيون المحلي أن تخت راونجي عانى "مرضا شديدا نسبياً"، دخل على إثره إلى المستشفى خلال الأسبوع الجاري تزامناً مع انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستنكر موسوي فرض "شروط لا علاقة لها" على "مجرد زيارة لصديق وزميل منذ 40 عاماً". معتبرا أن هذا الطلب الأميركي "الغريب جداً" يظهر "وقاحة (...) حكومة تزعم أنّها متحضرة".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك