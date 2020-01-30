هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير, 2020 07:20 م

وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن في 27 كانون الثاني/يناير 2020

قال وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر الخميس ان واشنطن تنتظر موفقة الحكومة العراقية لنشر نظام باتريوت المضاد للصواريخ في قواعد يستخدمها الجيش الاميركي في العراق واستهدفتها في بداية الشهر صواريخ ايرانية.

وكانت ايران وردا على تصفية واشنطن للجنرال قاسم سليماني في بعداد، قصفت ب 11 صاروخا قاعدة عين الاسد الجوية غرب العراق وقاعدة اربيل شماله، حيث يتمركز بعض من 5200 جندي اميركي في العراق.

ولم يقتل أي جندي اميركي لكن العشرات منهم اصيبوا بارتجاجات في المخ بسبب شدة الانفجارات، وترغب واشنطن في حماية افضل لقواعدها خصوصا من خلال نشر أنظمة باتريوت المكونة من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.

وردا على سؤال الخميس عن التأخر في نشر هذه الانظمة، أوضح وزير الدفاع خلال مؤتمر صحافي ان الحكومة العراقية التي تبدو منقسمة بهذا الشأن، لم تعط موافقتها حتى الآن.

وقال "نحن بحاجة الى موافقة العراقيين، هذا أحد المشاكل".

كما ان نشر باتريوت يعني نقل عدد كبير من الجنود لتأمين عمل الصاروخ، بحسب الجنرال مارك ميلي رئيس الاركان الاميركي.

واضاف "يجب بالتالي التفكير في طريقة القيام بذلك، هذا ما نفعله حاليا".

وبعد اغتيال سليماني، ندد العراق ب "المساس بسيادته" وبتحالف دولي "تجاوز تفويضه".

والائتلاف الذي شكل في 2014 لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية تقوده واشنطن ويضم 76 دولة.

وفي 5 كانون الثاني/يناير صوت البرلمان العراقي على رحيل القوات الاجنبية في استهداف للقوات الاميركية على الاراضي العراقية. وعلقت عمليات التحالف منذ ذلك التاريخ.

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