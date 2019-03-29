هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 12:28 م

المعارض خوان غوايدو في كراكاس خلال لقاء طرح خطة إعادة بناء وطني في 28 آذار/مارس 2019

اعتبرت الولايات المتحدة قرار السلطات الفنزويلية حرمان زعيم المعارضة خوان غوايدو من صفته التمثيلية لخمسة عشر عاماً الخميس خطوةً "سخيفة".

وأكد المتحدّث باسم الخارجية الأميركية روبرت يالادينو في تصريح مقتضب الخميس أن حرمان غوايدو من منصبه أمر "سخيف".

ويأتي ذلك فيما أعلنت شركة الخطوط الجوية الأميركية "أميركان إيرلاينز" عن تعليقها للرحلات من وإلى فنزويلا لمدة غير محددة.

وأكد متحدّث باسم الشركة الخميس في بيان "أميركان ايرلاينز اتخذت القرار الصعب بتعليق خدماتها في فنزويلا لمدة غير محددة".

وكانت الشركة قد علّقت رحلاتها في البلاد منذ 15 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل لاعتبارها أن الظروف الأمنية هناك لا تسمح بمواصلتها لرحلاتها.

وأعلنت السلطات الفنزويلية الخميس عن حرمان المعارض خوان غوايدو من منصبه كرئيس للبرلمان، وأنه لم يعد قادرا على ممارسة مهمته كنائب طوال خمسة عشر عاما للاشتباه بتورّطه بالفساد.

وأدّى هذا القرار إلى تصعيد التوتر في بلاد تعاني منذ الإثنين أزمة انقطاع كهرباء جديدة مع استمرار النزاع بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وغوايدو.

وأضيف ذلك الى التوتر الدولي بين واشنطن وموسكو على خلفية إرسال جنود روس إلى فنزويلا.

وانتقدت الولايات المتحدة بشدة إرسال روسيا لعسكريين إلى فنزويلا.

وبعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "على روسيا أن ترحل" الأربعاء، كتب وزير الخارجية مايك بومبيو في تغريدة أن "مادورو يطلب رفع الأيدي عن فنزويلا فيما يدعو قوات أمنية من كوبا وروسيا حتى يواصل هو وأصدقاؤه نهب فنزويلا".

لكن الكرملين دعا الرئيس الأميركي الخميس الى أن يهتم بشؤونه، مؤكدا أن "الخبراء" الروس الذين وصلوا إلى كراكاس موجودون هناك في إطار تنفيذ عقود.

وتعترف الولايات المتحدة بخوان غوايدو رئيساً بالوكالة وقامت بسحب جميع دبلوماسييها من كراكاس في آذار/مارس.

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