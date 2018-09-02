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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 04:10 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:10

عناصر الامن يضربون طوقا امام محطة القطارات المركزية في امستردام الجمعة 31 آب/اغسطس 2018 بعد جرح شخصين في هجوم بسكين (afp_tickers)