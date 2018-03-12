واشنطن تنظم الثلاثاء مؤتمرا عن الوضع الانساني في غزة
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طالبات فلسطينيات خلال اعتصام في غزة ضد قرار خفض المساهمة الاميركية في ميزانية الاونروا 4 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
تنظم الادارة الاميركية الثلاثاء مؤتمرا عن الوضع الانساني في قطاع غزة الفلسطيني يشارك فيه بالخصوص جاريد كوشنر صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره الخاص للشرق الاوسط.
وقال جايسن غرينبليت مبعوث ترامب للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي إن "ادارة ترامب تعتبر ان تدهور الظروف الانسانية في غزة يستحق اهتماما فوريا".
واضاف في بيان "ان معالجة الوضع في غزة امر حيوي لاسباب انسانية ومهم لامن مصر واسرائيل ويشكل مرحلة ضرورية للتوصل الى اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين".
ودون تقديم لائحة المشاركين وخصوصا احتمال مشاركة فلسطينية، قالت الادارة الاميركية ان بين المشاركين "عددا من الاطراف المعنية" وانها تتوقع "حوارا متينا".
واضاف البيت الابيض "ان التحدي يتمثل في تحديد الافكار التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي مع الاخذ في الاعتبار استمرار معاناة فلسطينيي غزة في ظل حكم حماس التسلطي".
ويعاني قطاع غزة من الفقر والبطالة والتدهور الاقتصادي ونقص الماء والكهرباء.
وكانت القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا بتجميد الاتصال مع المسؤولين الاميركيين اثر اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل وذلك في الوقت الذي تقول فيه الادارة الاميركية انها تعمل منذ اشهر لتقديم خطة سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب