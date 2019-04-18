هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 09:29 م

وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول في واشنطن في 26 آذار/مارس 2019

أكد البنتاغون الخميس أن كوريا الشمالية أجرت في الساعات الماضية تجربة على سلاح عسكري لكنه نفى أن تكون هذه التجربة قد تناولت صاروخا باليستيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان "لقد حصلت تجربة".

وأعلنت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تجربة "سلاح تكتي موجه" مع "رأس حربي قوي"، من دون تحديد طبيعة السلاح.

وقال شاناهان للصحافيين قبل لقاء مع وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشكا "لا أريد الخوض في تفاصيل معلوماتنا الاستخبارية، لكن ما سأقوله هو أن التجربة لم تحصل على صاروخ باليستي".

وأشار البنتاغون إلى أن هذه التجربة الكورية الشمالية لم تؤثر على عمليات الجيش الأميركي في المنطقة.

ويأتي الإعلان الكوري الشمالي في وقت تزداد الشكوك بشأن مسار نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

فبعد الحماسة التي تجلت في قمة سنغافورة في حزيران/يونيو 2018، أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون لقاءهما في شباط/فبراير في هانوي على خلاف، إذ إن كيم كان يطالب برفع للعقوبات بدرجة أكبر مما يتقبله الأميركيون في مقابل البدء بعملية لوقف التسلح النووي اعتبرتها واشنطن خجولة للغاية.

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