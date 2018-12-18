واشنطن تهنىء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية على استقلالها عن روسيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 09:53 ص

صورة وزعتها الرئاسة الأوكرانية للرئيس بترو بوروشنكو خلال المجمع التاريخي لإعلان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة في كييف في 15 كانون الأول/ديسمبر 2018

هنأت الولايات المتحدة الإثنين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية على استقلالها عن روسيا التي أثار انفصالها غضب موسكو.

ووجهت وزارة الخارجية الأميركية تهانيها إلى رئيس الكنيسة الجديدة المتروبوليت إبيفانيوس معتبرة أن الانفصال الذي تم بعد هيمنة موسكو ل300 سنة "لحظة تاريخية لأوكرانيا".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان إن "الولايات المتحدة تؤكد دعمها الثابت لأوكرانيا وتحترم حرية العبادة التي تأثرت بتدخل خارجي".

وأضاف أن "الحق في الحرية الدينية يشمل كل الأوكرانيين بما في ذلك الذين اختاروا أن ينضموا -- أولا ينضموا -- إلى الكنيسة الأرثوذكسية الجديدة".

وأعلن مجمع من رجال الدين الارثوذكس الاوكرانيين السبت قيام كنيسة مستقلة عن الوصاية الدينية لبطريركية موسكو في قرار أكدوا أنه يهدف الى ضمان "أمن" البلاد و"استقلالها الروحي"، ويساهم في تكريس الطلاق بين البلدين الجارين.

ويشكل قيام كنيسة مستقلة مرحلة جديدة في الطلاق السياسي والثقافي والاجتماعي بين كييف وموسكو، في العام الخامس من أزمة غير مسبوقة بين البلدين الجارين.

واتهمت موسكو في وقت سابق الولايات المتحدة بتدبير "الاستفزاز" الذي قامت به بطريركية القسطنطينية التي اعترفت بالكنيسة الارثوذكسية المستقلة في اوكرانيا.

وأعلنت الكنيسة الارثوذكسية الروسية قطع علاقاتها مع بطريركية القسطنطينية.

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