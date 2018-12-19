واشنطن توافق على بيع أنقرة صواريخ باتريوت بقيمة 3,5 مليارات دولار (رسمي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 05:47 م

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها وافقت على بيع تركيا صواريخ باتريوت بقيمة 3,5 مليارات دولار، بعد أشهر من غضب واشنطن بسبب صفقة شراء أسلحة كبيرة بين أنقرة وموسكو.

واوضح متحدث باسم الخارجية الاميركية لفرانس برس ان هذا القرار الذي يمكن ان يعترض عليه الكونغرس، يشكل "بديلا" من منظومة اس-400 الروسية المضادة للصواريخ والتي تسعى انقرة الى شرائها رغم التحذيرات الاميركية.

واضاف "وجهنا تحذيرا واضحا الى تركيا من ان احتمال شراء منظومة اس-400 قد يؤدي الى التراجع" عن بيع انقرة مقاتلات اف-35 الاميركية وقد يعرضها لعقوبات من جانب واشنطن.

وتابع المتحدث "اوضحت الولايات المتحدة لوقت طويل أنها تريد العمل حول الدفاع المضاد للطائرات والمضاد للصواريخ مع تركيا، وقد اقترحت عليها في الأعوام الاخيرة ان تأخذ نظام باتريوت في الاعتبار (وخصوصا) انه ينسجم مع حلف شمال الاطلسي. اذا قررت تركيا ان توافق على عرض الشراء هذا فسيكون ذلك الخيار الافضل لحاجاتها الدفاعية".

وهذا يعني ان الكرة في الملعب التركي.

واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل بضعة اسابيع ان بلاده "تحتاج" الى انظمة اس-400 الروسية. وتم التوصل في هذا السياق الى اتفاق شراء، لكن الاميركيين كثفوا ضغوطهم للتراجع عن هذه العملية.

وتبقى سوريا عامل توتر بين واشنطن وانقرة، وخصوصا بعدما اعلن اردوغان الاثنين عزمه "على التخلص" من المقاتلين الاكراد في شمال سوريا اذا لم يجبرهم الراعي الاميركي على الانسحاب.

واعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق الاربعاء نيته سحب القوات الاميركية من كل المناطق التي تنتشر فيها في سوريا.

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