واشنطن توصي رعاياها المتجهين الى الفيليبين بتوخي الحذر

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر, 2018 03:03 م

صورة من الارشيف في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2018 تظهر مسافرين يصلون الى مطار مانيلا الدولي

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من أن أمن المطار الرئيسي في الفيليبين لا يرقى إلى المعايير الدولية ودعت المسافرين الى توخي "أقصى درجات الحذر".

ونشرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأربعاء مذكرة مفادها أن أمن مطار مانيلا الدولي "لا يتطابق" ومعايير الهيئة الدولية للطيران المدني وطلبت من شركات الطيران التي تصدر بطاقات سفر إلى هذه الوجهة إبلاغ ركابها.

وقالت السفارة الأميركية في مانيلا على موقعها "توخوا أقصى درجات الحذر عندما تتوجهون إلى مطار نينو أكينو الدولي في مانيلا أو تعودون منه".

وقالت الوزارة "تستند المذكرة إلى تقييم خبراء أمنيين من إدارة سلامة النقل".

ومطار مانيلا الدولي الذي كان يعد الأسوأ في العالم بسبب مراحيضه ومنشآته القديمة ورحلاته التي تتأخر والشبهات التي تحوم حول عناصر الأمن الذين يشتبه بابتزازهم مسافرين، هو المنفذ الرئيسي إلى جنوب شرق آسيا.

وقال المدير العام لمطار مانيلا الدولي للصحافيين "كل النقاط التي أشارت إليها إدارة سلامة النقل عولجت أو تعالج".

وأضاف أن مفتشي إدارة سلامة النقل الذين قاموا بزيارة على الأرض في أيلول/سبتمبر كشفوا أن بعض الأبواب لا توصد بشكل صحيح وأن مراقبة الأمن في المطار غير منتظمة.

وقال المدير إن حراسا إضافيين وظفوا والمطار سيزود قريبا بأجهزة كشف المعادن.

وفي 2013 فتح مسلح النار في المطار وقتل أربعة أشخاص بينهم رئيس بلدية. وتم حينها انتقاد عدم وجود كاميرات مراقبة في المنطقة.

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