هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 01:20 ص

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في 28 كانون الثاني/يناير 2019 في البيت الأبيض بواشنطن

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون الأحد أن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط، في رسالة "واضحة لا لبس فيها" إلى إيران.

وقال بولتون في بيان "ردا على عدد من المؤشّرات والتحذيرات المقلقة والتصاعديّة، ستنشر الولايات المتحدة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وقوّةً من القاذفات في منطقة القيادة المركزية الأميركية" في الشرق الأوسط.

وأضاف "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، لكننا على استعداد تام للرد على أي هجوم، سواء تم شنه بالوكالة أو من جانب الحرس الثوري أو من القوات النظامية الإيرانية".

ولا يوضح البيان سبب القرار الأميركي بنشر حاملة الطائرات وقوة القاذفات في هذا التوقيت، لكنه يأتي وسط تواصل التصعيد منذ السبت بين إسرائيل وقطاع غزة.

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