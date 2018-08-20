واشنطن رفضت عرض تركيا الافراج عن برونسون مقابل وقف ملاحقة بنك خلق (صحيفة)
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الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب اردوغان في صورة لهما تعود الى الحادي عشر من تموز/يوليو 2018 خلال قمة للحلف الاطلسي في بروكسل(afp_tickers)
رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض تركيا الإفراج عن القس أندرو برونسون لقاء وقف ملاحقة بنك خلق التركي المهدد بغرامات أميركية بمليارات الدولارات، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين.
وذكرت الصحيفة إن تركيا طلبت وقف التحقيق الجاري في بنك خلق الذي قد تفرض عليه غرامات بتهمة مساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية.
ولكن الإدارة الأميركية قالت إنها لن تبحث مسألة الغرامات ومسائل أخرى موضع خلاف بين الجانبين قبل إطلاق برونسون، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض.
ونقلت عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه أن "حليفاً حقيقياً في حلف شمال الأطلسي ما كان سيوقف برونسون من الأساس".
ورفضت محكمة تركية الاسبوع الماضي التماساً جديدا بالافراج عن القس الموضوع قيد الإقامة الجبرية ويحاكم بتهم على صلة بالإرهاب.
وضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على تعرفة الألومنيوم والفولاذ التركيين، فردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الأميركية، و هددت بالرد بالمثل إذا فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات.
وأدت المواجهة الدبلوماسية إلى تدهور العملة التركية مقابل الدولار.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب