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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 10:27 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 22:27

سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي في مجلس الامن الدولي في 14 نيسان/ابريل 2018

اعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي الخميس ان بلادها ستستخدم "حتما الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته الكويت الى مجلس الامن الدولي ويدعو الى حماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت هايلي ان النص الذي قدمته الكويت نيابة عن الدول العربية يعتمد "نهجا احاديا مفلسا من الناحية الاخلاقية ولن يؤدي سوى الى تقويض الجهود الجارية نحو السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وبعد اعلانه في بادئ الامر عن تأجيل التصويت، من المرتقب ان يجري مجلس الامن تصويتا الجمعة عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

وكانت الكويت قدمت مشروع القرار هذا قبل أسبوعين، وطالبت في البداية بمهمة تؤمن حماية دولية للفلسطينيين بعد مقتل حوالى 60 منهم بنيران إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

والنسخة النهائية من مشروع القرار الذي قدمته الكويت تدعو إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، كما تدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم تقرير حول "آلية الحماية الدولية" المحتملة.

وقالت هايلي في بيان ان مشروع القرار الذي قدمته الكويت "يدعو اسرائيل الى الكف فورا عن أعمالها دفاعا عن النفس لكنه لم يشر الى تصرفات حماس العدوانية ضد قوات الامن والمدنيين الاسرائيليين".

وكانت هايلي شددت أمام مجلس الأمن الأربعاء على ان بلادها ستعارض المقترحات الخاصة بحماية الفلسطينيين.

في المقابل وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار يلقي باللوم على حماس في اعمال العنف الاخيرة في غزة ويطالب بان توقف حماس والجهاد الاسلامي "كل الانشطة العنيفة والاعمال الاستفزازية بما في ذلك على طول السياج الحدودي" وفقا لنص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

ولم يتضح ما إذا كان سيحصل تصويت في مجلس الامن على مشروع القرار الاميركي الذي قد يفشل في الحصول على دعم كاف.

وقُتل 122 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ أواخر اذار/مارس، غالبيتهم على امتداد السياج الأمني ​​الإسرائيلي، فيما لم يُقتل أي إسرائيلي.

وقال دبلوماسيون ان الفلسطينيين قد يلجأون الى الجمعية العامة للامم المتحدة اذا استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل مشروع القرار الذي قدمته الكويت في مجلس الامن.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب