واشنطن ستعيد المهاجرين غير الشرعيين الى المكسيك خلال درس ملفاتهم

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 03:56 م

مهاجرون من اميركا الوسطى يعبرون نهرا نحو مكسيكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2018

اعلنت وزيرة الامن الداخلي الاميركية الخميس ان الولايات المتحدة ستعيد المهاجرين غير الشرعيين الى المكسيك خلال درس السلطات لملفاتهم، وذلك لمنعهم من "التواري" داخل الاراضي الاميركية.

وقالت كريستن نيلسن في بيان ان "الاجانب الذين يحاولون استغلال النظام للمجيء في شكل غير قانوني الى اراضينا لن يتمكنوا من التواري في الولايات المتحدة بعد اليوم، حيث لا يلتزم عدد كبير منهم المثول امام المحاكم".

واضافت ان المهاجرين الذين دخلوا الاراضي الاميركية في شكل غير قانوني او ممن لا يحملون اوراقا قانونية سينتظرون "في المكسيك" قرارات القضاء لجهة منحهم حق البقاء في الولايات المتحدة او عدمه.

واكدت ان الحكومة المكسيكية تبلغت هذا الامر و"قررت اتخاذ تدابير على الجانب الاخر من الحدود"، آملة بان يحصل المهاجرون على "تأشيرات انسانية" تجيز لهم العمل في المكسيك في انتظار قرارات القضاء الاميركي.

وجعل الرئيس دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية احدى اولوياته. ووعد خصوصا بتشييد جدار على الحدود مع المكسيك ونشر قوات لتأمينه. واتخذ ايضا اجراءات للحد من حق اللجوء لكن القضاء الغاها.

وتعهدت واشنطن ومكسيكو الثلاثاء القيام باستثمارات كبيرة في اميركا الوسطى وجنوب المكسيك سعيا الى الحؤول دون مغادرة المهاجرين الذين يفرون من البؤس والعنف.

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