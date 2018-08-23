واشنطن والصين تتبادلان رسوما جمركية مشددة جديدة على مليارات الدولارات من البضائع
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حاويات في مرفأ زانغجياغانغ في محافظة جيانغسو بشرق الصين في صورة تعود إلى 7 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار، ردت عليها الصين بالإعلان فورا عن إجراء مماثل.
ومع هذه الرزمة الأميركية الجديدة من الرسوم الجمركية ترتفع إلى 50 مليار دولار القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25%.
وقد تلي هذه الرزمة مجموعة جديدة من العقوبات في ايلول/سبتمبر تطال 200 مليار دولار من المنتجات الصينية،،
وردت الصين على الفور معلنة فرض رسوم جمركية مشددة بدورها على 16 مليار دولار من المنتجات الأميركية المستوردة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن اللجنة الحكومية للرسوم الجمركية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن بكين "تعارض بشدة الرسوم الجمركية ولا خيار لديها سوى الاستمرار في القيام بالهجوم المضاد الضروري".
وأشارت إلى "شبهات واضحة" بأن الرسوم الأميركية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكدت عزمها على تقديم شكوى بهذا الصدد إلى آليّة فض النزاعات في المنظمة.
ويأتي هذا التصعيد في اليوم الثاني من محادثات أميركية صينية تجري في واشنطن سعيا لوضع حد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديين الأوليين في العالم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب