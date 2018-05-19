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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2018 06:07 م 19 مايو 2018 - آخر تحديث - 18:07

صورة من الارشيف لوزير الخزانة الاميركي منوتشين في 21 نيسان/ابريل 2018

اعلنت الولايات المتحدة والصين السبت في بيان مشترك التوصل الى اتفاق للحد "بشكل كبير" من العجز الاميركي في المبادلات مع الصين.

وافاد البيان اثر مفاوضات بين الطرفين في واشنطن خلال الاسبوع "حصل توافق لاتخاذ اجراءات تحد بشكل كبير من العجز الاميركي في المبادلات التجارية مع الصين" دون مزيد من التفاصيل.

ويطالب البيت الأبيض بخفض عجزه بنحو 200 مليار دولار مع عملاق آسيا. وبلغ العجز التجاري الاميركي مع الصين العام الماضي نحو 375 مليار دولار.

واضاف البيان "من اجل تلبية الطلب المتزايد على استهلاك السكان الصينيين والحاجة إلى تنمية اقتصادية ذات جودة عالية، ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات الاميركية. وهذا سيدعم النمو والوظائف في الولايات المتحدة".

كما اتفق المفاوضون الاميركيون والصينيون على "زيادة كبيرة" في الصادرات الاميركية في قطاعي الزراعة والطاقة.

وتابع ان "الولايات المتحدة سترسل فريقا الى الصين للعمل على تفاصيل" اتفاق، في تلميح الى مغادرة الوفد الصيني واشنطن بعد وصوله في وقت سابق هذا الاسبوع.

ويرتبط البلدان ارتباطا وثيقا على المستويين التجاري والمالي، وباشرا قبل بضعة أسابيع مفاوضات حساسة في محاولة لايجاد حل للنزاع التجاري بعد أشهر من التوتر واجراءات انتقامية من الطرفين ما اثار الخشية من اندلاع حرب تجارية ذات عواقب غير متوقعة.

وقام وفد رفيع المستوى بقيادة وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين بزيارة بكين قبل أسبوعين. بعد ذلك، وصل وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، وهو صديق مقرب من الرئيس الصيني، الى واشنطن لاجراء مفاوضات.

وجرت المحادثات قبل أيام من نهاية فترة المشاورات بشأن فرض عقوبات أميركية جديدة على الواردات الصينية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب