واشنطن وبكين ناقشتا جدولاً زمنياً لمفاوضاتهما التجارية

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 03:43 ص

أعلنت وزارة التجارة الصينية الثلاثاء أنّ مسؤولاً صينياً تباحث هاتفياً مع مسؤوليَن أميركيَّين في جدول زمني للمفاوضات الرامية لوضع حدّ للنزاع التجاري بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إنّ نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تباحث هاتفياً مع كل من وزير التجارة الأميركي ستيفن منوتشين وممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر في سبل تنفيذ "التفاهم" الذي توصّل إليه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ خلال قمتهما الأخيرة التي عقدت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر في بوينوس آيرس.

ويومها اتّفق الرئيسان على هدنة لمدة 90 يومًا تنتهي في الأول من آذار/مارس، تجمّد خلالها واشنطن تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرسوم الجمركية العقابية السارية حالياً على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سنوياً.

وفي بيانها المقتضب قالت بكين إنّ ليو تباحث مع المسؤوليَن الأميركيَّين في "الجدول الزمني للمشاورات الاقتصادية والتجارية المقبلة"، من دون أن تحدّد أين ومتى سيحدث ذلك.

ولم يوضح البيان كذلك ما إذا كان المسؤول الصيني قد بحث مع محادثَيه الأميركيين في قضية المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات مينغ وانزو التي اعتقلتها كندا بناء على مذكرة توقيف أميركية لاشتباه الأميركيين بانتهاكها عقوباتهم على إيران.

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