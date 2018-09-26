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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 06:36 ص 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:36

الممثل الاميركي للتجارة روبرت لايتهايزر في واشنطن في 27 آب/اغسطس 2018

أعلنت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي الثلاثاء تشكيل جبهة موحدة ضد الممارسات التجارية غير المنصفة وذلك في بيان مشترك يستهدف الصين خصوصا لكن دون أن يذكرها بالاسم.

وعبّر الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الاقتصاد الياباني هيروشيغه سيغو والمفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم عن "قلقهم وجددوا التأكيد على هدفهم المشترك القائم على التصدي لممارسات الدول التي تؤدي الى فائض ضخم (في الأسواق) والتي تنشئ ظروف تبادل غير منصفة لعمالها وشركاتها (...) وتستخدم التقنيات المبتكرة وتقوّض السير الطبيعي للتجارة الدولية".

وأورد الوزراء الذين اجتمعوا الثلاثاء في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديدا الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أشهر الى بكين.

ودخلت الولايات المتحدة حرباً تجارية مع الصين وفرضت رسوماً جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية وذلك بهدف التصدي لهذه الممارسات.

وشدد الوزراء على أن أي دولة لا يمكنها أن تفرض نقل تكنولوجيا الشركات الأجنبية الى شركاتها لقاء السماح لها بالدخول الى أسواقها، لأن ذلك يعتبر ممارسات "مشينة".

كما نددت اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى ب"التدخل" و"سرقة الأسرار التجارية والمعلومات الحساسة المستخدمة لغايات تجارية".

وأضافوا أنهم تباحثوا في إجراءات يمكن اتخاذها "في مستقبل قريب" لكن دون أن يعرضوها بالتفصيل.

كما أكد الوزراء "التزامهم مواصلة العمل معاً حتى تظل منظمة التجارة العالمية فعّالة" مع التشديد على ضرورة إصلاحها. كما عبروا عن الرغبة في مشاركة "شركاء تجاريين أساسيين في المفاوضات المستقبلية".

وأكدوا أخيرا على تعاونهم في إطار المنتديات الدولية على غرار مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب