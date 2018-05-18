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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 07:38 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:38

لاري كادلو مدير المجلس الوطني الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الاميركي في واشنطن في 6 نيسان/ابريل 2018 (afp_tickers)