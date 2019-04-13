هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 06:20 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كروسبي بولاية تكساس في 10 نيسان/أبريل 2019

أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "تعمل بجدّ" للالتزام بالمهل المحددة من الديموقراطيين لتقديم الإقرارات الضريبية للرئيس الأميركي، من دون تقديم أي التزام فعلي بسبب قيود قانونية.

وقال منوتشين "أنا متأكد من أننا سنلتزم بهذه المهلة، لكني لن أقدم أي التزام بصورة مبكرة عما إذا كنا قادرين على إنجاز المراجعة القانونية قبل انتهاء المهلة"، مضيفا "لدينا أشخاص يعملون بجدّ لبلوغ هذا الهدف".

ويأتي هذا الإعلان بعيد إمهال النواب الديموقراطيين مصلحة الضرائب حتى 23 نيسان/ابريل لتقديم الاقرارات الضريبية للرئيس ترامب، بعد أيام على انقضاء مهلة سابقة دون تقديمها.

وقال رئيس لجنة السبل والوسائل ريتشارد نيل في رسالة إلى رئيس "مصلحة الإيرادات الداخلية" تشارلز ريتيغ "أنا مدرك بأن مخاوف أثيرت فيما يتعلق بطلبي وبسلطة اللجنة".

وكان وزير الخزانة قد قال الاربعاء إن المهلة ستنقضي لافتا إلى مشكلات دستورية محتملة يثيرها طلب الديموقراطيين.

ويقول ترامب إنه لا يستطيع تقديم إقراراته الضريبية لانها تخضع للتدقيق، غير أن مصلحة الضرائب قالت إن ذلك ليس عائقا أمام تقديمها.

وقال نيل "إنها ليست مهمة مصلحة الضرائب أو (وزارة) الخزانة أو العدل، أن تشكك أو تخمن دوافع اللجنة فيما يتعلق بحاجتها للإقرارات الضريبية المطلوبة والمعلومات الضريبية".

واضاف "إن المخاوف بشأن ما يمكن أن تفعله اللجنة بالإقرارات الضريبة والمعلومات الضريبية لا أساس لها".

وأمهل نيل الحكومة حتى الساعة الخامسة مساء (21,00 ت غ) من 23 نيسان/أبريل لتقديم المستندات الضريبية.

وكتب نيل "أرجو أخذ العلم بأنه في حال عدم الالتزام سيفهم ذلك على أنه رفض لطلبي".

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