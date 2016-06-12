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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 يونيو, 2016 05:44 ص 12 يونيو 2016 - آخر تحديث - 05:44

مقاتلة اميركية تشارك في عمليات التحالف تقلع من على متن الحاملة يو اس اس هاري ترومان في شرق المتوسط (afp_tickers)