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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 06:26 ص 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:26

أماليا وفيكتور نافس والدا السيدة الاميركية الاولى يصلان الى مكتب الهجرة والجنسية الاميركية في نيويورك في 2 ايار/مايو 2018.

حصل والدا السيدة الاميركية الاولى ميلانيا ترامب السلوفينية الاصل على الجنسية الاميركية خلال حفل تجنيس نظم في نيويورك الخميس ويرجح انه تم عبر برنامج للم شمل الاسر يعارضه بشدة الرئيس دونالد ترامب.

وأدى والدا زوجة الرئيس الاميركي، فيكتور وأماليا نافس اليمين للحصول على الجنسية كما أعلن المحامي المكلف ملفهما مايكل وايلدز لوكالة فرانس برس.

وردا على أسئلة صحيفة "نيويورك تايمز" ما اذا كانا حصلا على الجنسية الاميركية بموجب برنامج أطلق عليه الرئيس اسم "الهجرة المتسلسلة" ويتيح للرعايا الاميركيين المجنسين ان يتولوا كفالة أفراد من عائلاتهم للحصول على الاقامة الدائمة، قال وايلدز "افترض ذلك".

ولم يحدد المحامي الفترة التي استغرقها استكمال اجراءات الحصول على الجنسية كما لم يوضح ما اذا كانت السيدة الاميركية الاولى البالغة من العمر كانت وراء كفالة إقامتهما الدائمة.

يشار الى ان ترامب اعتمد نهجا متشددا في سياسة الهجرة منتقدا الاجراءات التي تتيح للرعايا الاميركيين المجنسين ان يتولوا كفالة أقرباء لهم من أجل الحصول على الاقامة الدائمة.

ويعتبر الرئيس الجمهوري ان هذا النظام يحرم الاميركيين من الوظائف ويهدد الامن القومي داعيا الى اعتماد نظام يعتمد على معيار الكفاءة ومنح الاقامة لاشخاص متعلمين ومهنيين يجيدون اللغة الانكليزية.

وفي تغريدة على تويتر في تشرين الثاني/نوفمبر عبر الرئيس بوضوح عن موقفه هذا.

وكتب "الهجرة المتسلسلة يجب ان تتوقف الان! بعض الاشخاص يأتون ويجلبون عائلاتهم بكاملها معهم، ما يمكن ان يكون سيئا. غير مقبول".

وغالبا ما يشير الى مثال سيف الله سايبوف المهاجر من اوزبكستان الذي يحمل الجنسية الاميركية وقاد شاحنته المستأجرة الى ممر دراجات هوائية في نيويورك في تشرين الاول/اكتوبر متسببا بمقتل ثمانية أشخاص واصابة 12 آخرين، لكي يثبت بانه برنامج لم شمل العائلات يجب ان يتوقف.

ولم يتضح موعد حصول والدي ميلانيا ترامب على بطاقات الاقامة الدائمة رغم انه تم الكشف عن وضعهما هذا في شباط/فبراير من قبل وايلدز.

وقال وايلدز لصحيفة نيويورك تايمز ان ميلانيا ترامب هي كفيلتهما.

وبموجب القانون الاميركي فانه يجب ان يكونا بوضع اقامة دائمة لمدة خمس سنوات قبل ان يصبحا مواطنين أميركيين، كما ان اجراءات النظر في الملفات يمكن ان تستغرق عدة أشهر بعد ذلك.

وفيكتور نافس بائع السيارات في سلوفينيا وآماليا التي عملت سابقا في مصنع أنسجة، في السبعينات من العمر وهما متقاعدان ويمضيان غالبية أوقاتهما في الولايات المتحدة حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما بارون.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب