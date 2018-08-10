والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الاميركية
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أماليا وفيكتور نافس والدا السيدة الاميركية الاولى يصلان الى مكتب الهجرة والجنسية الاميركية في نيويورك في 2 ايار/مايو 2018.(afp_tickers)
حصل والدا السيدة الاميركية الاولى ميلانيا ترامب السلوفينية الاصل على الجنسية الاميركية خلال حفل تجنيس نظم في نيويورك الخميس كما أعلن المحامي المكلف ملفهما مايكل وايلدز لوكالة فرانس برس.
وقال وايلدز ان والدي زوجة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، فيكتور وأماليا نافس أديا اليمين للحصول على الجنسية.
ولم يحدد المحامي الفترة التي استغرقها استكمال اجراءات الحصول على الجنسية كما لم يوضح ما اذا كانت السيدة الاميركية الاولى البالغة من العمر كانت وراء كفالة إقامتهما الدائمة.
يشار الى ان ترامب اعتمد نهجا متشددا في سياسة الهجرة منتقدا الاجراءات التي تتيح للرعايا الاميركيين المجنسين ان يتولوا كفالة أقرباء لهم من أجل الحصول على الاقامة الدائمة.
ويعتبر الرئيس الجمهوري ان هذا النظام يحرم الاميركيين من الوظائف ويهدد الامن القومي داعيا الى اعتماد نظام يعتمد على معيار الكفاءة ومنح الاقامة لاشخاص متعلمين ومهنيين يجيدون اللغة الانكليزية.
وفيكتور نافس بائع السيارات في سلوفينيا وآماليا التي عملت سابقا في مصنع أنسجة، في السبعينات من العمر وهما متقاعدان ويمضيان غالبية أوقاتهما في الولايات المتحدة حيث يقضيان الوقت مع ابنتهما وحفيدهما بارون.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب