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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 06:26 ص 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:26

أماليا وفيكتور نافس والدا السيدة الاميركية الاولى يصلان الى مكتب الهجرة والجنسية الاميركية في نيويورك في 2 ايار/مايو 2018. (afp_tickers)