وزارة الداخلية المصرية تعلن مقتل 40 "إرهابيا" بعد هجوم استهدف حافلة سياح في الجيزة

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 08:56 ص

رفع الحافلة السياحية من موقع الهجوم في الجيزة مساء الجمعة 28 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان السبت عن مقتل 40 "إرهابيا" في عمليات دهم غداة هجوم استهدف حافلة سياح في الجيزة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة فيتناميين.

وقال البيان "تم توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مما أسفر عن مقتل 40 إرهابيا" 30 منهم في محافظة الجيزة.

وأضاف البيان أن تحرك قوات الأمن أتى بعد أن "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية".

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن عمليات الدهم "تمت في ساعة مبكرة السبت".

وشهدت الجيزة (غرب القاهرة) عمليتي دهم، بحسب البيان، أسفرت الأولى عن مقتل 14 "إرهابيا" فيما أسفرت الثانية عن مقتل 16.

ومن جهة أخرى قُتل عشر "إرهابيين" في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء).

ومساء الجمعة، قُتل ثلاثة سيّاح فيتناميّين ومرشدهم السياحي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلّهم في الجيزة قرب منطقة الأهرامات.

وأصدر النائب العام المصري الجمعة توجيهاته لسلطات التحقيق بالوقوف على أسباب وكيفية وقوع الاعتداء.

ويعتبر هذا الاعتداء ضدّ سيّاح في مصر الأوّل من نوعه منذ تموز/يوليو 2017.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات اسلامية متطرفة في البلاد أوقعت مئات القتلى من الجانبين، خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وفي التاسع من شباط/فبراير بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في شبه الجزيرة المصرية تحت اسم "سيناء 2018" لمكافحة الارهاب، أسفرت حتى الان عن مقتل أكثر من 500 جهادي وما يزيد عن 30 عسكريا، وفقا للجيش.

بام/غد

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