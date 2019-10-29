هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 10:11 م

عناصر من الجيش التركي قرب مدينة منبج شمال سوريا في الرابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء أن تركيا ألقت القبض على 18 شخصا في سوريا قالوا إنهم عناصر في نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت الوزارة إن "18 شخصا زعموا أنهم عناصر في النظام ألقي القبض عليهم أحياء في جنوب شرق رأس العين"، المنطقة الاستراتيجية الحدودية، خلال عمليات استطلاع.

وتابعت الوزارة أن تركيا تجري تحقيقا بالتعاون مع السلطات الروسية.

وتوصلت تركيا وروسيا الأسبوع الماضي إلى اتفاق ينص على سحب المقاتلين الأكراد السوريين من المناطق على طول الحدود السورية-التركية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد له أنه لن يسمح للمقاتلين الأكراد السوريين بالبقاء في المناطق السورية المحاذية للحدود التركية بـ"زي قوات النظام".

وانتهت عند الساعة 15,00 ت غ مهلة مدّتها 150 ساعة لانسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن القوات الكردية انسحبت كما كان مقررا.

وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون الثلاثاء "سنتحقق من خلال دوريات مشتركة (تركية-روسية) ما إذا كان الإرهابيون قد انسحبوا بالفعل".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

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