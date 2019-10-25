هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 11:57 ص

وزير العدل الأميركي بيل بار في مؤتمر في واشنطن في 03 تشرين الأول/اكتوبر 2019

فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا حول الطريقة التي أطلق فيها التحقيق حول تدخلات روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016، الذي القى بثقله على الجزء الأول من ولاية الرئيس دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس.

وقالت الصحيفة اليومية نقلا عن مصدرين قريبين من الملف إن تحقيقا كان حتى الآن إداريا ويجري بإشراف وزير العدل بيل بار، تم تحويله إلى تحقيق جنائي.

ويسمح هذا التغيير للمدعي جون دارهام المكلف التحقيق، باستدعاء شهود وإصدار أوامر تهدف إلى الحصول على وثائق وبتشكيل هيئة محلفين كبرى وتوجيه اتهامات.

وقالت الصحيفة أن قرار وزارة العدل يعني عمليا أن الوزارة تجري تحقيقا حول الوزارة نفسها مع أنه من غير الواضح ما هي الجرائم المحتملة التي يدور التحقيق حولها ولا متى بدأ هذا التحقيق.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "ان بي سي نيوز" هذه المعلومات.

ورفضت وزارة العدل الأميركية الإدلاء بأي تعليق ردا على سؤال لوكالة فرانس برس.

ويمكن أن تثير هذه الخطوة انتقادات للوزارة التي يتهم دونالد ترامب باستخدامها سلاحا ضد خصومه.

وكان ترامب طالب مرات عدة بإجراء تحقيق حول جذور التحقيق الروسي الذي يعتبره "حملة شعواء" أطلقها خصومه ضده. وكان قد صرح في الماضي أن التحقيق بدأ "بطريقة غير قانونية".

وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي في تموز/يوليو 2016 تحقيقا حول تدخلات مفترضة لموسكو في حملة الانتخابات الرئاسية قبل أن يهتم باتصالات بين محيطين بالمرشح الجمهوري وروسيا.

وعين المدعي الخاص روبرت مولر في ايار/مايو 2017 للتحقيق في الشبهات التي تطال الرئيس. وفي الربيع الماضي وبعد تحقيق دام 22 شهرا، قدم تقرير من حوالى 450 صفحة، يبرىء ترامب من تهم التواطؤ مع موسكو لكنه يتحدث عن ضغوط مارسها الرئيس لعرقلة عمل القضاء.

وبعيد تسليم التقرير، كشف وزير العدل أنه يسعى إلى "جمع كل المعلومات" المتوفرة حول "جذور وسير نشاطات الاستخبارات ضد حملة ترامب في انتخابات 2016".

وقال في جلسة في مجلس الشيوخ مطلع نيسان/ابريل "أعتقد أنه حدث تجسس. السؤال هو معرفة ما إذا كان ذلك مبررا. لا أقول أنه لم يكن كذلك لكن يجب أن أتحقق من ذلك".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك