هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 04:08 م

أعلنت وزارة العدل الاميركية الاثنين أن تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والشكوك حول قيام الرئيس دونالد ترامب بعرقلة العدالة سينشر الخميس.

سيتم نشر التقرير المكون من 400 صفحة، في نسخة لا تشمل معطياته السرية، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إصدار وزير العدل بيل بار ملخصا من أربع صفحات يؤكد أن مولر خلص إلى عدم وجود دليل على أي تواطؤ بين روسيا وترامب.

إلا أن بار أشار إلى عدم اتّخاذ مولر أي موقف بشأن الأدلة في ما يتعلّق بعرقلة سير العدالة، ما أثار الشكوك حول ما إذا كان التقرير قد برأ فعلا الرئيس.

وبعيد نشر ملخّص وزير العدل اعتبر ترامب التقرير بمثابة تبرئة كاملة له.

ويطلب الديموقراطيون الاطلاع على تقرير مولر المؤلف من 400 صفحة، كاملا ويعتبرون أنه يمكن أن يتضمن أدلة دامغة ضد الرئيس.

لكن بار أكد أنه سينشر نسخة من التقرير لا تتضمن المعلومات الاستخباراتية والمعطيات السرية التي جمعها تحقيق مولر.

ويقول منتقدون إن هذه المعطيات أساسية من أجل معرفة ما إذا كانت هناك أدلة تدين ترامب.

وقد انتقد ترامب والبيت الأبيض الأسس التي بني عليها التحقيق. ويعتبر الرئيس الأميركي أن التحقيق ضم محقّقين منحازين وتخلله تجسس مخالف للقانون على حملته من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.

والإثنين، كتب ترامب على تويتر أنه "كان من الأجدى بتقرير مولر، الذي صاغه 18 ديموقراطيا غاضبا صودف أنهم من كارهي ترامب (ومناصري كلينتون) أن يركز على الذين تجسسوا على حملتي في عام 2016 وعلى آخرين فبركوا خديعة (تدخل) روسيا".

وأضاف الرئيس الأميركي "بما أنه لم يحصل تواطؤ، لمَ كان التحقيق أصلا! الجواب هو (بسبب وجود) شرطيين فاسدين والديموقراطيين وهيلاري المحتالة".

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