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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2018 08:14 ص 29 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:14

معبر جابر نصيب الحدودي بين جنوب سوريا والأردن، في لقطة من الجانب الاردني في 7 تموز/يوليو 2018

أعلنت وزارة النقل السورية السبت اعادة فتح المعبر التجاري الرئيسي مع الأردن للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في خطوة تأتي بعد أشهر من سيطرة القوات الحكومية على كامل الحدود الجنوبية، في وقت لم يصدر أي تأكيد رسمي من عمان.

وأكد مدير الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لوكالة فرانس برس "فتح بوابات معبر نصيب بشكل كامل من الجانب السوري".

وفي بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك ونقله الاعلام الرسمي، أفادت وزارة النقل السورية عن "افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت".

ولم يصدر أي تأكيد من عمان حول فتح المعبر المعروف باسم جابر من الجهة الأردنيّة، وما إذا كانت حركة العبور بدأت فعلياً.

قبل اندلاع النزاع في آذار/مارس 2011، شكّل معبر نصيب الواقع في محافظة درعا منفذاً تجارياً حيوياً بين سوريا والأردن. وكان يُستخدم كذلك لنقل الصادرات من لبنان براً إلى الأسواق العربية.

ومع اقتراب المعارك بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة منه، أغلقت الأردن المعبر من جهتها مطلع نيسان/أبريل 2015 قبل أن تسيطر الفصائل المعارضة عليه.

ويأتي الإعلان السوري الجمعة بعدما تمكنت القوات الحكومية في تموز/يوليو من السيطرة على المعبر وعلى كامل حدودها مع الأردن، بموجب اتفاق أبرمته روسيا بين طرفي النزاع، وأعقب هجوماً شنته القوات الحكومية على المنطقة الجنوبية، سيطرت بموجبه على كامل محافظتي درعا والقنيطرة.

وبعد أكثر من سبع سنوات من النزاع المدمر، باتت الحكومة السورية تسيطر على نحو نصف المعابر الحدودية الرسمية الرئيسية الـ19 مع الدول المجاورة أي لبنان والأردن والعراق وتركيا.

وتأمل السلطات السورية مع استعادة السيطرة على معبر نصيب في إعادة تفعيل هذا الممر الاستراتيجي وإعادة تنشيط الحركة التجارية مع الأردن ودول الخليج، مع ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية.

وأفاد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس وفق تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المقربة من دمشق مطلع الأسبوع عن انهاء وزارات الداخلية والنقل والمالية الإجراءات الضرورية لاعادة فتح المعبر.

وقال "سيتم استثمار هذا المعبر وفق المصلحة الوطنية" مشيراً إلى "تعديل الرسوم بما يحقق مصلحة الدولة السورية فتم رفعها من 10 إلى 62 دولاراً لحمولة شاحنة بحدود 4 أطنان".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب