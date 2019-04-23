هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 01:45 م

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يتابع في حتا الدراجين المشاركين في طواف الإمارات، في 27 شباط/فبراير 2019.

أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات الثلاثاء استحداث وزارة جديدة اسمها "وزارة اللامستحيل"، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات. وزارة اللامستحيل"، مشيرا الى أنها "وزارة غير تقليدية، بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء".

وأكد الشيخ محمد أن الوزارة الجديدة "تعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل ".

وكتب في تغريدة اخرى "المستحيل ليس في قاموسنا".

وكان حاكم دبي أعرب الإثنين عن غضبه لبطء الخدمة في مراكز البريد في الإمارات، وأكد في تغريدة "لن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".

وكانت الإمارات استحدثت في عام 2016 وزارات للسعادة والتسامح والشباب.

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