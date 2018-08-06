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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أغسطس, 2018 06:44 م 06 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:44

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في مؤتمر مجموعة السبع في في تورونتو في 23 نيسان/ابريل 2018

اعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الاثنين ان بلادها "ستدافع على الدوام عن الحقوق الانسانية"، في اول رد على قرار الرياض طرد السفير الكندي بعد اتهام اوتاوا ب"التدخل في الشؤون الداخلية" للمملكة.

وقالت الوزيرة الكندية خلال افتتاح مؤتمر حول المساواة بين الجنسين في فانكوفر، في اشارة واضحة الى الازمة مع الرياض، "لتكن الامور واضحة للجميع هنا وللكنديين الذين يتابعوننا في كندا وبقية العالم: ستدافع كندا على الدوام عن الحقوق الانسانية أكان في كندا ام في بقية انحاء العالم".

واكدت ان "حقوق النساء هي حقوق انسانية" بعدما انتقدت الاسبوع الفائت توقيف الناشطة سمر بدوي وزميلتها نسيمة السادة في السعودية.

واضافت ان "التزام كندا ادراج الحقوق الانسانية في صلب سياستها الخارجية اثار الاهتمام في الايام الاخيرة، اشير بالتأكيد الى طرد سفير كندا في السعودية".

واعربت كندا عن قلقها الاثنين وطلبت تفسيرات بعد اعلان طرد سفيرها في الرياض ردا على انتقادات اوتاوا لقمع المعارضين في السعودية.

وأعلنت السعودية الاثنين أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة البلاد وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بيان نقلته قناة الاخبارية السعودية الرسمية "المملكة لن تقبل اي محاولة للتدخل في شؤونها" معتبرا ان "الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة".

كما ذكرت قناة "الاخبارية" ان الرياض قررت "إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا"، وان وزارة التعليم "تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب