هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 03:44 م

اثارت وزيرة العدل الاسرائيلية آيليت شاكيد باعلانها عن عطر باسم "فاشية" ضمن حملتها الانتخابية، عاصفة من التعلقيات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسمح السلطات ببث الإعلانات السياسية على شاشات التلفزيون قبل أسبوعين فقط من الانتخابات التي ستجري في التاسع من نيسان/ابريل المقبل.

لكن الأحزاب استغلت ثغرة في القانون وبدات باغراق وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديوهات الدعائية ومن المتوقع ان تلعب هذه الوسائل دورا مهما غير مسبوق في الحملة.

وعطر "فاشية" تستخدمه شاكيد هازئة من معارضيها الذين غالبا ما يصفوها ب"الفاشية".

وركزت في مقاطع الفيديو على قضاة المحكمة العليا وعلى صلاحياتهم التي تريد ان تحد منها بعد الانتخابات.

ويحاكي الاعلان دعاية لعطر غالي الثمن.

ونشرت شاكيد مقطع فيديو الاثنين بالابيض والاسود وكلمة "فاشية" بالانكليزية باللون الخمري.

وتبدا شاكيد برفع خصلة من شعرها بطريقة انثوية وتتحدث بصوت هامس ومن ثم تدور الكاميرا على جزء من وجهها وهي تضع قرطا ليظهر اصابع يدها مع خاتمين، ثم تقول بصوت خافت بالعبرية "ثورة قضائية".

وفي مقطع اخر، تضع شاكيد معطفا ابيضا فوق ملابسها السوداء وتقول "تضيق النشاطات" بمعنى تضيق الصلاحيات، ومن ثم تظهر وهي تنزل درجا وتضيف "تعين القضاة" وبعدها "تقييد الالتماسات" ومن ثم تمسك بزجاجة عطر "فاشية" وترش على نفسها، وتقول بصوت يخلو من العواطف "بالنسبة لي اشم رائحة الديمقراطية".

وتكتب على الشاشة "يمين جديد".

واثار هذا الفيديو غضب الكثيرين وحظي المقطع بنحو 161 الف مشاهدة على التوتير.

يقول إيلون ليفي من قناة إسرائيل (آي اربع وعشرين) "يحاول الإعلان اللعب على اتهامات منتقديها بأن شاكيد تتبع أجندة فاشية، وتريد باعلانها ان تقول ان سياساتها في الواقع أكثر ديمقراطية".

واضاف ليفي "بالنسبة لأي شخص لا يعرف أن اليسار غالبا ما يتهم شاكيد بالفاشية، فإن هذا الإعلان يبدو وكأنها تؤيد الفاشية وتصف نفسها بديمقراطية".

وكانت وزيرة العدل ووزير التعليم نفتالي بينيت في نهاية العام الماضي اعلنا استقالتهما من حزب "البيت اليهودي" وتشكيل حزب يحمل اسم "اليمين الجديد".

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