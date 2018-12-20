وزيرة بريطانية تقول أن تنظيم استفتاء جديد قد يكون الحل لانهاء مأزق بريكست

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 11:23 ص

قالت وزيرة العمل البريطانية امبير رود أن تنظيم استفتاء جديد حول بريكست قد يكون الحل لحلحلة الوضع، في موقف يتناقض مع ما تطرحه رئيسة الحكومة تيريزا ماي.

وقالت الوزيرة التي كانت صوتت مع بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، مساء الاربعاء لقناة اي تي في "لا أرغب في تصويت شعبي أو استفتاء بشكل عام لكن اذا فشل البرلمان تماما في التوصل الى توافق، سيكون ذلك حجة مقبولة (لتنظيم استفتاء جديد)".

وكانت ماي استبعدت مرارا تنظيم مثل هذا الاستفتاء معتبرة أنه سيشكل خيانة للخيار الذي عبر عنه البريطانيون.

لكن في مواجهة عدم القدرة على ضمان أغلبية لاتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي المبرم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع بروكسل، اضطرت لتأجيل تصويت النواب الذي كان مقررا في 11 كانون الاول/ديسمبر. وسيتم التصويت في كانون الثاني/يناير 2019، أي قبل أكثر بقليل من شهرين من التاريخ المحدد لخروج المملكة من الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019.

لكن لا شيء يوحي حاليا بأن النواب سيؤيدون الاتفاق.

وعلق جاك بلانشار في صحيفة بوليتيكو بأنه لئن كانت تصريحات الوزيرة أغضبت مؤيدي بريكست "فانه يجدر تذكر أن المباحثات حول استفتاء ثانٍ مفيدة (لماي) في هذه المرحلة، لان ذلك قد يكون الامر الوحيد لافزاع المحافظين المؤيدين لبريكست وحملهم لدعم هذا الاتفاق".

من جهته أشاد النائب العمالي المناهض لبريكست اوين سميث بتصريحات وزيرة العمل. وقال "هي ربما أول عضو في الحكومة المحافظة يعبر عن تفضيله تصويتا على خروج كارثي بدون اتفاق، لكنها لن تكون الأخيرة".

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