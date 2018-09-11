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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 03:16 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:16

وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند تصل إلى مكتب ممثل التجارة الأميركي لإجراء محادثات تجارية حول نافتا في 29 آب/أغسطس 2018 في واشنطن

أعلنت أوتاوا الإثنين أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ستستأنف في واشنطن الثلاثاء مفاوضاتها مع الممثّل الأميركي للتجارة روبرت لايتزر بهدف التوصّل إلى اتفاقية جديدة للتجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا).

وقال آدم أوستن المتحدث باسم فريلاند لوكالة فرانس برس إن وزيرة الخارجية التي ترأس وفد بلادها إلى المفاوضات التجارية في واشنطن ستعقد في العاصمة الأميركية الثلاثاء "لقاء مع الممثل الأميركي للتجارة".

وعقد الطرفان حتى اليوم جلسات تفاوضية عديدة بدأت قبل أسبوعين لكنّها لم تفض إلى أي اتفاق حتى الساعة. وانتهت الجلسة الأخيرة بين فريلاند ولايتزر عصر الجمعة من دون اتفاق ولم يعلن في حينه متى سيستأنف الطرفان مفاوضاتهما.

ومن غير المتوقّع أن تبقى الوزيرة الكندية في واشنطن فترة طويلة، إذ يتعيّن عليها أن تشارك يومي الأربعاء والخميس في اجتماع للنواب الليبراليين في ساسكاتون في غرب كندا، بحسب ما أوضح المتحدث باسمها.

وقبل أسبوعين توصّلت واشنطن إلى اتفاق مع المكسيك على صيغة معدّلة لاتفاقية التجارة الحرّة، لكنّها مذّاك لم تتمكّن من الاتفاق مع أوتاوا على تحديث الاتّفاقية الموقّعة في 1994.

ومن المواضيع الشائكة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وكندا مسألة الإبقاء في الاتفاق الجديد على آلية تتيح التحكيم في الخلافات التجارية بين شركاء المعاهدة وهو أمر منصوص عليه في الفصل 19 من الاتفاقية الموقّعة في 1994. وفي حين يريد الاميركيون التخلّص من هذه الآلية فإن الكنديين يريدون الإبقاء عليها.

كذلك فإنّ مواقف البلدين تتعارض حول مسألة أخرى هي بند "الاستثناء الثقافي" الذي يتمسّك به الكنديّون ويريد الأميركيون التخلّص منه، ذلك أنّ هذا البند يؤمن الحماية بصورة خاصة لقطاعي الانتاج الثقافي والإعلام المرئي والمسموع في كندا.

وتصطدم المفاوضات بين واشنطن واوتاوا حول تحديث اتفاقية نافتا بتشدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يطالب كندا بفتح أبوابها على مصراعيها أمام منتجات بلاده ولا سيما الزراعية منها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب