وزيرة دفاع هولندا السابقة رئيسة لبعثة الامم المتحدة في العراق
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وزيرة الدفاع الهولندية السابقة جينين هينيس-بلاسخارت في صورة ملتقطة في 15 آب/اغسطس 2017(afp_tickers)
عينت وزيرة الدفاع الهولندية السابقة رئيسةً لبعثة الأمم المتحدة لدى العراق التي تلعب دورا سياسيا واقتصاديا في هذا البلد الذي يعاني حروبا متعاقبة منذ 30 عاما.
وستتولى جينين هينيس-بلاسخارت منصبها خلفاً ليان كوبيش من سلوفاكيا الذي أعرب الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن امتنانه لخدماته، حسبما افاد بيان للمنظمة الاممية.
ولدى هينيس-بلاسخارت خبرة تمتد أكثر من 20 عاماً في المجالين السياسي والدبلوماسي، بعد أن خدمت في عدّة مناصب حكومية وبرلمانية رفيعة المستوى. إذ تولت منصب وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017)، وكانت أول امرأةٍ يتمّ تعيينُها في ذلك المنصب.
وكوزيرةٍ، أشرفت على هيئة الأركان المركزية وقيادة الدعم وهيئة المواد الدفاعية والقوات المسلحة الملكية الهولندية الأربعة: الجيش والبحرية والقوات الجوية والشرطة العسكرية وحرس الحدود.
وخلال توليها منصبها، أشرفت على مشاركة هولندا في العمليات العسكرية في مالي وأفغانستان والعراق، وبناءِ تعاونٍ وثيقٍ مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي وشركاء الأمم المتحدة.
وأنشئت بعثة الأمم المتحدة عام 2003 بموجب قرار رقم 1500 لمجلس الأمن بناء على طلب من الحكومة العراقية وتم توسيع دوره عام 2007. ويقدم المشورة للحكومة ولا سيما من حيث الحوار السياسي والمصالحة ومساعدة العملية الانتخابية وتيسير العلاقات بين العراق وجيرانه.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب