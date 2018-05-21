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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 11:03 ص 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:03

وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ (afp_tickers)