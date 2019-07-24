هذا المحتوى تم نشره يوم 24 يوليو, 2019 09:15 م

تواجه وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم سيلا من الانتقادات بعد القائها كلمة خلال مناسبة في كندا، توحي بأن مصير الذين ينتقدون بلدها يجب ان يكون القتل.

وفي كلمتها، تساءلت مكرم خلال حفل خاص للجالية المصرية في تورونتو "ما الذي يحصل لأي شخص يقول أي شيء عن بلدنا؟". وأضاف "يتقطّع"، مشيرة بيدها الى رقبتها في خطوة ترمز الى قطع الرقبة، ما أثار ضحك الحاضرين ومخاوف من تسامح مع العنف.

وقال محمد كامل العضو في مجلس مدراء "التحالف المصري الكندي من أجل الديموقراطية" لإذاعة كندا الثلاثاء إن تعليق وزيرة الهجرة "خطير جدا وغير مقبول".

وأضاف أن هذه التصريحات "تذكرنا بقضية جمال خاشقجي"، في اشارة الى الصحافي السعودي الذي تعرض للقتل والتقطيع العام الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وجاء تعليق مكرم خلال كلمة قالت فيها "ليس عندنا سوى مصر التي تضمنا جميعا والتي تقربنا من بعض، ومهما تغربنا واينما ذهبنا وجئنا يبقى هذا البلد داخل قلوبنا ولا نتحمل ان يطاله احد بكلمة في الخارج".

ونقل حساب وزارة الهجرة على تويتر عن مكرم الثلاثاء دهشتها من "سوء فهم" تصريحها، وقالت انها لم تقصد به أي عنف.

وأضاف بيان الوزارة أن كلمة "قطع الرقبة تعبير في العامية المصرية يعني شدة الغضب ممن يفعل ذلك"، معربة عن استغرابها الشديد من "هذه التأويلات".

وأكدت أن "الدولة المصرية لا تهدد أبناءها بل تتواصل معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم".

وتتهم جماعات حقوقية بانتظام الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وبقمع المعارضين.

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