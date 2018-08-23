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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 03:11 م 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:11

وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو يعلن تعيين ستيفن بيغان (يسار) مبعوثاً خاصاً إلى كوريا الشمالية في وزارة الخارجية في واشنطن في 23 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)