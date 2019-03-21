هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 04:20 م

قام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس بزيارة حائط المبكى في القدس الشرقية المحتلة برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويعتبر اليهود حائط المبكى (البراق عند المسلمين) الواقع جنوب باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 للميلاد وهو أقدس الأماكن لديهم في حين يعتبره المسلمون جزءا من محيط الحرم القدسي.

وقال دبلوماسيان أميركيان سابقان إن أي مسؤول أميركي رفيع المستوى لم يقم بزيارة حائط المبكى مع رئيس وزراء إسرائيلي، وهو ما يمكن اعتباره موافقة ضمنية على سيادة إسرائيل على هذا الموقع.

وتأتي الزيارة قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية التي يواجه فيها نتانياهو تحديا صعبا من تحالف وسطي بقيادة رئيس الاركان السابق بيني غانتس.

وقال بومبيو للصحافيين قبيل الزيارة "كنت قد تحدثت مع رئيس الوزراء نتانياهو بشأن القيام بجولة إلى حائط المبكى منذ بعض الوقت. إنها فرصتنا الأولى للذهاب إلى هناك معا".

وتابع "أعتقد أن ذلك أمر مهم".

وأضاف " أعتقد أنه أمر رمزي أن يقوم مسؤول أميركي بزيارة إلى هناك مع رئيس وزراء إسرائيل (...) إنه مكان مهم للعديد من الأديان".

- "وصفة لاستمرار الصراع" -

من جهته، انتقد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ذلك قائلا إن "الزيارة المشتركة (...) لحائط البراق في القدس الشرقية المحتلة تشكل تغييرا جذريا في السياسة الأميركية".

وأضاف "إذا استمر ذلك، فإنه سيشكل وصفة أكيدة لاستمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لقرن آخر".

وخلال زيارته لإسرائيل التي بدأت الثلاثاء، وجه بومبيو انتقادات إلى الديموقراطيين حول معاداة السامية بعد تعليقات مثيرة للجدل لنائبة مسلمة تتعلق بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

على صعيد آخر، أعلن كل من نتانياهو وبومبيو وحدة بلديهما في مواجهة "التحركات العدوانية" الإيرانية في الشرق الأوسط.

وقال نتانياهو في بيان مشترك مع الوزير الاميركي "إن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية على إيران تؤتي ثمارها"، مضيفا "يجب أن يكون هناك المزيد منها كما ينبغي أن نوسعها. الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاونان في إطار من التنسيق الوثيق لدحر العدوان الإيراني في المنطقة والعالم".

وقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة لحائط المبكى تعتبر الأولى من نوعها لرئيس أميركي خلال زيارته في أيار/مايو 2017.

كما زار نائب الرئيس الأميركي مايك بنس حائط المبكى خلال زيارته في كانون الثاني/يناير 2018. ولم يرافقهما أي مسؤول إسرائيلي.

وقال بومبيو إنه لا يعرف أسباب عدم زيارة ترامب وبنس للمكان برفقة نتانياهو، لكنه رفض القول ما إذا ما كانت هذه الزيارة تشكل مؤشرا الى تغيير موقف الولايات المتحدة حيال وضع حائط المبكى.

وكان القرار الذي اتخذه ترامب أواخر عام 2017 لجهة الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ثم نقل السفارة الاميركية اليها، أثار ترحيب نتانياهو والاسرائيليين، في مقابل استياء كبير لدى الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل في واشنطن.

ففف-مجس-ماب-ها/ب ق

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