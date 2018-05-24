هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 02:20 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 02:20

اعتبر وزير الشؤون الخارجية الالماني الاربعاء ان الولايات المتحدة والبلدان الاوروبية لا تزالان على مسافة بعيدة من التوصل الى "تسوية" حول اتفاق نووي جديد مع ايران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال هايكو ماس للصحافيين بعد لقاء مع نظيره الاميركي مايك بومبيو في واشنطن "ما زال امامنا طريق طويل للتوصل الى تسوية، فنحن نأخذ مسارين مختلفين تماما".

وهددت واشنطن بفرض "اقوى عقوبات في التاريخ" على ايران اذا لم تلتزم بشروطها القاسية للتوصل الى "اتفاق جديد" موسع بعد انسحاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق في الثامن من ايار/مايو الحالي.

واثار الانسحاب الاميركي من الاتفاق غضب الاوروبيين الذين حاولوا بدون جدوى التفاوض مع واشنطن للتوصل الى حلول من شانها ان "تشدد" هذا الاتفاق للتصدي لسلوك ايراني يعتبر "مزعزعا لاستقرار" المنطقة.

وحلفاء الولايات المتحدة اكثر انزعاجاً لان قرارها يفرض اعادة العمل بالعقوبات الاميركية بشكل كامل، الامر الذي يدينه الاوروبيون لانه سيتعين على شركاتهم العاملة في ايران التخلي عن استثماراتها هناك اذا اردات الوصول الى السوق الاميركية.

والأربعاء أكد ماس على "التضامن الكبير" بين الموقعين الاوروبيين على الاتفاق والاتحاد الاوروبي من اجل متابعة تنفيذ هذه الاتفاق بينما يتم التفاوض مع ايران على اتفاق آخر اوسع.

كما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاربعاء ان السياسة الاميركية بشأن ايران ستشجع المحافظين على حساب المعتدلين في طهران وتزيد من عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.

وقال لودريان لاذاعة "فرانس انتر" ان "هذه المجموعة من العقوبات التي تنظم ضد ايران لن تسهل الحوار، بل بالعكس، ستشجع في ايران قوة المحافظين، وهذا يضعف الرئيس (حسن) روحاني الذي يريد التفاوض".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب