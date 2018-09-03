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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 08:31 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:31

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقاء في طهران في 8 آب/اغسطس. (afp_tickers)