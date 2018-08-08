وزير الخارجية الايراني: "لم يعد أحد يثق" بأميركا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث إلى الصحافيين في جنيف بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2015(afp_tickers)
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء أنه بات من الصعب تصور إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعدما فقدت ثقة العالم فيها بسبب تقلب مواقفها، متحدثا غداة دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مجددا ضد طهران.
وقال ظريف عبر "شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية" الرسمية "تخيلوا التفاوض الآن، كيف سنثق بهم؟ أميركا تتذبذب بشكل دائم ولذا فلم يعد أحد يثق بهم الآن".
وجاءت تصريحات ظريف غداة فرض واشنطن حزمة أولى من العقوبات الاقتصادية على إيران بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأبدى ترامب استعداده لإجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق جديد يتناول جميع أشكال "سلوكها الضار" في المنطقة، وهو أمر رفضته طهران.
وقال ظريف "هناك فرق كبير هذه المرة (...) في السابق، لم يكن أحد يدعم إيران. لكن جميع دول العالم تدعمها الآن".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب