هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 12:27 م

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في روما في 7 ايار/مايو 2019

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس أن "لا حل عسكريا" للنزاع في ليبيا، وذلك بعد لقائه رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.

وخلال اجتماع عقده مع السراج في مقر رئاسة الحكومة البريطانية انضمّت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قال هانت إنه بحث مع رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا "الهواجس المشتركة في ما يتعلّق بتدهور الوضع في ليبيا".

وفي تغريدة أطلقها قال هانت "لا حل عسكريا. إن السبيل الوحيد للمضي قدما هو التزام وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة، لكن يدا واحدة لا تصفّق".

ويجري السراج هذا الأسبوع جولة في أوروبا سعيا لحشد الدعم في مواجهة هجوم يشنه المشير خليفة حفتر على طرابلس.

ويشن خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي"، هجوما عسكريا على طرابلس منذ الرابع من نيسان/أبريل متسببا بتصعيد دام جديد في بلد يرزح تحت أعمال العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وسعت بريطانيا لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا، لكن جهودها باءت بالفشل وسط انقسامات في الهيئة الدولية.

وتدعم مصر والإمارات المشير الليبي بينما تشهد علاقة حكومة الوفاق الوطني بالدول الكبرى اضطرابا متزايدا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك