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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أغسطس, 2018 06:47 ص 03 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:47

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو عند وصوله للمشاركة في قمة دول آسيان في سنغافورة في 3 اب/اغسطس 2018

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الجمعة أنه أبلغ نظيره الاميكري مايك بومبيو أن التهديدات والعقوبات لن تجدي مع أنقرة وذلك بعدما فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية احتجاز قس أميركي في تركيا.

وصرح تشاوش اوغلو أمام الصحافيين في سنغافورة في أعقاب لقائه مع بومبيو "نقول منذ البداية إن لهجة التهديد والعقوبات لن تحقق نتيجة. وكررنا ذلك اليوم".

وتابع تشاوش اوغلو أن تركيا "ترغب دائما بحل المشاكل عبر السبل الدبلوماسية والحوار والتفاهم المشترك والاتفاقات".

وعُقد اللقاء بين بومبيو وتشاوش اوغلو على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة. وجاء بعدما فرضت واشنطن الاربعاء عقوبات على وزيرين في حكومة رجب طيب اردوغان ما حمل الحكومة التركية على التوعد باجراءات "مماثلة".

وتُطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن القس أندرو برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي في تركيا بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بـ"الإرهاب" و"التجسس".

وينفي برانسون المقيم منذ نحو عشرين عاما في تركيا حيث يشرف على كنيسة صغيرة، كل الاتهامات الموجهة إليه. وهو يواجه حكما بالسجن مدة تصل إلى 35 عاما في اطار المحاكمة التي بدأت في نيسان/أبريل الماضي.

وتابع تشاوش اوغلو "بحثنا مع بومبيو كيفية حل مشاكلنا" عبر التعاون والحوار، مضيفا "كان لقاء بناء على أعلى مستوى".

لكنه قال "لا يمكن أن نتوقع حل كل المشاكل من لقاء واحد".

وكان بومبيو صرح في وقت سابق أن العقوبات الأميركية على الوزيرين التركيين "دليل" على "التصميم الكبير" للولايات المتحدة على إطلاق سراح القس اندرو برانسون.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب