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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 05:35 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 05:35

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره المصري في موسكو في 14 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)