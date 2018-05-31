وزير الخارجية الروسي يصل الى كوريا الشمالية
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره المصري في موسكو في 14 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بيونغ يانغ الخميس، كما اعلنت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية في اوج الاستعدادت لعقد قمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.
وتأتي زيارة لافروف الى بيونغ يانغ بينما يجري نشاط دبلوماسي لتنظيم القمة، يتمثل بمحادثات بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والجنرال كيم يونغ شول الذي ينتمي الى الدائرة الضيقة المحيطة بالزعيم الكوري الشمالي الشاب ويعد مساعده.
وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية ان "وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف وصل الخميس بدعوة من ري يونغ هو وزير خارجية جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)".
ولم تذكر الوكالة الكورية الشمالية اي تفاصيل، لكن وكالة الانباء الروسية تاس قالت انه بدأ محادثات في مبنى الجميعة الشعبية العليا في بيونغ يانغ.
وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت ان لافروف سيجري محادثات حول "قضايا حيوية في العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والاقليمية الكبرى".
وقالت "تاس" انها اول زيارة للافروف الى بيونغ يانغ منذ 2009.
وكان وزير الخارجية الروسي تحدث الى نظيره الاميركي هاتفيا للمرة الاولى الاربعاء، قبل العشاء بين بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب