أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الجمعة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده لن تسمح بـ"ابتزازها" في الملف التجاري، وذلك وسط توتر حاد مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير إن "الحمائية ستلحق الضرر بالجميع"، واصفا بلاده بأنها "من دعاة التعددية" بينما تتعرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقادات بسبب مقاربتها "الأحادية" للقضايا الدولية.

وتابع وانغ "لطالما دافعت الصين عن النظام العالمي وعن التعددية"، مؤكدا "احترام" القرارات الناجمة عن مفاوضات.

وأكد أن "ما من بلد قادر لوحده على التصدي" للتحديات الدولية الكبرى التي تواجه العالم "أو أن يكون محصنا تجاه تاثيراتها".

وجدد وزير الخارجية الصيني دفاعه عن الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في 2015، وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه في ايار/مايو الماضي ما أثار استياء بقية الدول الكبرى الموقعة عليه.

وفي الملف الكوري الشمالي، أعلن وانغ دعم بلاده للتقارب بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكنه جدد مطالبة الأمم المتحدة بـ"أجواء أكثر ملاءمة" لنزع السلاح لنووي، وذلك غداة مطالبته مجلس الأمن بتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

في المقابل تطالب الولايات المتحدة بالتشدد في تطبيق العقوبات بهدف دفع النظام الكوري الشمالي نحو نزع السلاح النووي.

La Chine n'acceptera pas "de chantage" sur le commerce, a mis en garde vendredi à l'ONU son ministre des Affaires étrangères Wang Yi, en pleines tensions avec les Etats-Unis sur les échanges.

"Le protectionnisme ne fera que porter préjudice à tous", a-t-il estimé devant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York.

Le ministre chinois a aussi posé Pékin en "champion du multilatéralisme" au moment où l'Amérique de Donald Trump est critiquée pour son approche unilatéraliste des affaires du monde.

"La Chine a toujours défendu l'ordre international et poursuivi le multilatéralisme", a insisté Wang Li à la tribune, vantant son "respect" des décisions issues de négociations.

Selon lui, "aucun pays ne peut relever seul" les grands défis internationaux auxquels le monde est confronté actuellement "ou être immunisé face à leurs effets".

Le chef de la diplomatie chinoise a une nouvelle fois défendu l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dont les Etats-Unis se sont retirés en mai au grand dam des autres grandes puissances.

Et sur la Corée du Nord, s'il a encouragé le rapprochement en cours entre Washington et Pyongyang, il a une nouvelle fois plaidé pour que l'ONU "crée des conditions plus favorables" encourageant la dénucléarisation, après avoir appelé la veille le Conseil de sécurité à un allègement des sanctions.

Les Etats-Unis réclament eux l'application stricte de ces sanctions jusqu'à ce que le désarmement atomique du régime reclus soit achevé.

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب