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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 03:02 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:02

وزير الخارجية الصيني وانغ يي متحدثا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)