هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 03:25 م

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان خلال اجتماع مع الامين العام للامم المتحدة في نيويورك في 29 اذار/مارس 2019

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان السبت أنّ الوقت حان ل"ينتهي" الوضع المعقد حول بريكست، معتبرا أنّه يتوجب على البريطانيين عرض وسائل للخروج من هذا الوضع "سريعاً جداً".

وقال خلال مؤتمر صحافي في أعقاب لقاء لوزراء خارجية مجموعة السبع في دينار (شمال غرب فرنسا)، "حان الوقت لانهاء هذا الوضع".

واضاف "لا يمكن ان يستمر (وضع) بريكست الى ما لا نهاية. في وقت ما، ثمة مخرج".

وطلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة إرجاءً جديداً لموعد الخروج. فبعدما كان محدداً بالأساس في 29 آذار/مارس قبل ارجائه 12 نيسان/ابريل، ترغب المسؤولة المحافظة في مهلة جديدة، حتى 30 حزيران/يونيو.

وتسعى لندن حالياً الى تسوية بين الأحزاب للخروج من المأزق بعدما رفض البرلمان كل السيناريوهات المرتبطة ببريكست، اضافة الى مقترحات تقدّم بها نواب.

وقال لودريان "على السلطات البريطانية والبرلمان البريطاني ان تدرك حقا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ان يستنفد باستمرار بسبب تقلبات السياسة البريطانية الداخلية".

وأضاف قبيل القمة الأوروبية الاستثنائية المرتقبة الاربعاء حول بريكست، "من المهم أن يحدد لنا البريطانيون سريعاً جداً كيف ينوون الخروج من هذه الأزمة".

وتابع "إذا كان ثمة تمديد جديد (...) فعلى المملكة المتحدة أن تقدّم خطةً تبرر طلب التمديد هذا، على أن يسبق هذه الخطة أيضا دعم سياسي واضح وذو صدقية".

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