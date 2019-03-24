هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2019 04:31 م

تعرّض وزير الخارجية الفنلندي تيمو سويني لمحاولة اعتداء خلال مشاركته في حملة تحضيرا للانتخابات النيابية المقررة في 14 نيسان/أبريل المقبل، بحسب ما أورد الإعلام المحلي.

وأظهرت صورة نشرتها الوكالة الفنلندية "ليتيكوفا" تناقلتها وسائل إعلامية محلية رجلا مطروحا أرضا وحارسين يمسكان به ويمنعانه من التحرك.

وفي رسالة نشرها على مدوّنته شكر فيها الشرطة وعناصر الأمن، كتب سويني الذي لا يخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل "تم التصدي سريعا للتهديد".

وروى شهود لوسائل الإعلام أن رجلا أراد ضرب الوزير الذي كان يشارك في أحد أنشطة حملة انتخابية في سوق في فانتا الواقعة على بعد نحو ثلاثين كيلومترا شمال هلسنكي.

وكان الرجل الذي أوقفته الشرطة يرتدي قميص "جنود أودين"، وهي مجموعة معادية للمهاجرين ظهرت في 2015 هدفها حماية الشعب ممن تعتبرهم "دخلاء إسلاميين".

وينتمي الوزير لحزب "الإصلاح الأزرق" المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي والعضو في الائتلاف الحاكم.

وكان سويني، مؤسس حزب "الفنلنديون الحقيقيون" القومي، قد استقال من حزبه في 2017 بعد انتخاب يوسي هالّا-اهو، المدان بإطلاق تصريحات عنصرية، رئيسا للحزب خلفا له.

ويتعرّض سويني منذ الخريف الماضي لانتقادات بسبب مشاركته في تظاهرة مناهضة للإجهاض.

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