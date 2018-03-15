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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 09:59 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:59

وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو في نيويورك في 25 ايلول/سبتمبر 2017

توقف وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو الخميس في بكين قبل ان يتوجه الى السويد البلد الذي يمثل المصالح الاميركية في بيونغ يانغ، بينما تستعد كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتنظيم قمة تاريخية بينهما.

واكدت وزارة الخارجية الصينية معلومات افادت ان وزير الخارجية الكوري الشمالي توقف في بكين ليستقل طائرة الى ستوكهولم. وردا على سؤال خلال لقاء مع صحافيين، لم يقدم الناطق باسم الخارجية الصيني لو كانغ اي تفاصيل.

واوضحت وزارة الخارجية السويدية في بيان ان "المناقشات ستتناول دور سلطة الحماية القنصلية الذي تلعبه السويد لدى الولايات المتحدة وكندا واستراليا".

وكانت الصحيفة السويدية "داغنس نيهير" ذكرت نقلا عن مصدر دبلوماسية الاسبوع الماضي، ان وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم ستلتقي ري في "مستقبل قريب".

من جهتها، قالت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ان شو كانغ ايل مساعد المدير العام لادارة اميركا الشمالية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، يرافق ري في رحلته.

وصرح مصدر في العاصمة الصينية لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "لا يمكننا استبعاد امكانية اتصال بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية" خلال زيارة ري الى السويد.

واضافت وكالة الانباء ان الوزير الكوري الشمالية يفترض ان يستقل طائرة من بكين ويتوقع ان تصل الى ستوكهولم عند الساعة 18,15 (17,15 ت غ)، بتأخير ساعة ونصف الساعة عن موعدها المحدد.

وكان مسؤول كوري جنوبي اعلن الاسبوع الماضي ان قمة تاريخية يمكن ان تعقد بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبل نهاية ايار/مايو، بعد اشهر من التوتر والتهديدات بالحرب بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

واكد ترامب امكانية انعقاد القمة لكن كوريا الشمالية لم تفعل ذلك بعد. ولم يحدد مكان القمة وموعدها حتى الآن.

وتمثل السويد في بيونغ يانغ المصالح الاميركية وكذلك الكندية والاسترالية في كوريا الشمالية التي تقيم معها هذه الدول علاقات دبلوماسية.

وشكر الرئيس ترامب العام الماضي الحكومة السويدية لجهودها من اجل الافراج عن الطالب الاميركي اوتو وارمبير الذي اوقف في بينغ يانغ في 2016 وتوفي بعيد الافراج عنه وعودته الى الولايات المتحدة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب