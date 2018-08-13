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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 11:27 ص 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:27

جريح افغاني يتلقى العلاج في مستشفى في غزة، في 12 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)