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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 06:00 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 06:00

وزير الدفاع الاميركي مايكل ماتيش في مؤتمر صحافي في مقر حلف شمال الاطلسي في بروكسل في 15 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)