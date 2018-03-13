وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس يصل إلى كابول في زيارة غير معلنة مسبقا
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وزير الدفاع الاميركي مايكل ماتيش في مؤتمر صحافي في مقر حلف شمال الاطلسي في بروكسل في 15 شباط/فبراير 2018(afp_tickers)
وصل وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس صباح الثلاثاء إلى كابول في زيارة غير معلنة مسبقا، بعد أسبوعين على تقديم الرئيس الأفغاني أشرف غني عرضا لحركة طالبان لبدء مفاوضات سلام.
وقال ماتيس متحدثا إلى صحافيين في الطائرة العسكرية التي كانت تقله "قد لا يأتي جميع طالبان دفعة واحدة (...) لكن من الواضح أن بعض العناصر من بينهم، مهتمون بإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية".
وعرض أشرف غني في نهاية شباط/فبراير على حركة طالبان إجراء مفاوضات سلام بشروط، غير أن الحركة لم تبد حتى الآن استعدادا لقبول العرض، واعتبرت في رد فعل أول على تويتر أن العرض أشبه بدعوة إلى "الاستسلام".
وطرح الرئيس شرطا مسبقا على المتمردين تطبيق وقف إطلاق نار والاعتراف بدستور العام 2004، وعرض عليهم في المقابل الاعتراف بالحركة كحزب سياسي وضمان سلامة الذين يقبلون العرض.
وكانت حركة طالبان التي تعتبر الحكومة الأفغانية "دمية" لواشنطن، دعت قبل ذلك الولايات المتحدة إلى خوض "محادثات" مباشرة مع ممثليها في قطر، متجاهلة السلطات الأفغانية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب